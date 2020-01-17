В Санкт-Петербурге напавший на инкассатора мужчина поспешил покинуть место преступления и забыл забрать у жертвы деньги. Пострадавший получил сотрясение мозга, пишет Инцидент произошел ..

В Санкт-Петербурге напавший на инкассатора мужчина поспешил покинуть место преступления и забыл забрать у жертвы деньги. Пострадавший получил сотрясение мозга, пишетИнцидент произошел на парковке возле гипермаркета, куда работник приехал для инкассации банкомата. Когда он возвращался с деньгами к автомобилю, злоумышленник ударил его по голове деревянным предметом. В настоящее время непутевого грабителя разыскивает полиция, по факту происшествия проводится проверка.