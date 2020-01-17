Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов. Центр цифровой экспертизы разъяснил, какие методы злоумышленники используют чаще всего, чтобы завладеть чужими средствами.

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов. Центр цифровой экспертизы разъяснил, какие методы злоумышленники используют чаще всего, чтобы завладеть чужими средствами."Способов воровства масса – к примеру, установка считывателей карт – скиммеров, которые не заметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу – считывают платежные данные, – пояснили на сайте Роскачества. – Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый вами пин-код".Некоторым злоумышленникам даже специальные приспособления не нужны: они просто стоят за спиной и умудряются разглядеть вводимые пользователем цифры.Чтобы защитить свои финансы, эксперты дали ряд советов. Во-первых, они рекомендовали по возможности не пользоваться банкоматами на улице – лучше войти в помещение банка."Обращайте внимание на наличие подозрительных лиц рядом с банкоматом – если что-то вас настораживает, стоит отказаться от проведения операции. А подозрительным, например, является желание постороннего человека разглядеть или разузнать ваш пин-код", – отмечают специалисты.Не лишним будет прикрыть клавиатуру рукой, когда вводите свои данные.Если в помещение с банкоматом можно зайти только при помощи банковской карты, ни в коем случае нельзя вводить пин-код. Если замок оснащен специальной клавиатурой для его ввода, это точно устройство мошенников, предупредили в Роскачестве.Перед выполнением операции по карте стоит внимательно осмотреть банкомат. Посторонние устройства, которые позволяют злоумышленникам снимать деньги с чужих карт, как правило, заметны. Они крепятся поверх картоприемника. Как правило, такие устройства неплотно прилегают к корпусу банкомата, шатаются, выглядят ненадежно, отличаются по цвету. То же самое и с накладками на клавиатуру.Кроме того, если вы заметили в банкомате забытую кем-то карту, не стоит вынимать ее самостоятельно. Это мошенническая схема: как только вы вытащите карту, тут же объявится ее "хозяин" и начнет обвинять вас в попытке снять его средства. В таком случае следует сразу вызывать полицию.Нередко мошенники вместо технических средств используют социальную инженерию: вам звонят якобы из службы безопасности банка, сообщают о том, что вашими средствами кто-то воспользовался, и предлагают передать ваши данные. Иногда они просят подойти к банкомату и совершить какие-либо действия, чтобы "повысить безопасность", "сменить пароль" или "получить перевод". Таким образом преступники удаленно привязывают вашу банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.Если вы совершили операцию и поняли, что кто-то помимо вас списал деньги с вашего счета, отойдите в безопасное место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк.