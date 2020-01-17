Министерство здравоохранения России сообщило о первой в стране смерти от так называемых снюсов (некурительных никотиносодержащих смесей).

Министерство здравоохранения России сообщило о первой в стране смерти от так называемых снюсов (некурительных никотиносодержащих смесей).Хотя официально снюс запрещен в России с 2016 года, на рынке продается множество его аналогов, которые под запрет не попадают. Продавцы умело пользуются этой лазейкой в законе и продают снюсы, как обычную пищевую продукцию. По данным медиков, сейчас наблюдается активный всплеск потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции. Особенно она пользуется популярностью у подростков."Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть", — сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.По его словам, государство сумело быстро среагировать на новую угрозу, и в некоторых регионах продажа подобных продуктов была запрещена.10 января Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра, предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями не только в России, но и на всей территории ЕврАзЭс.В последние месяцы СМИ неоднократно писали об отравлении детей никотином. Так, в декабре 11-летний ученик одной из школ Стерлитамака попал в больницу, съев никотиносодержащую конфету. В Крыму из-за отравления жевательным табаком в больнице оказались пять школьников в возрасте 11-12 лет.В конце декабря в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" вышло большое расследование о том, как недетские смеси доводят детей до реанимации, и как они попадают к несовершеннолетним.