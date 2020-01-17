Матчем в северной столице России завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Питерский СКА принимал на своем льду финский Йокерит и одержал вторую в сезоне домашнюю победу. Осенью армейцы выиграли со счетом 3:2, а теперь забросили в ворота соперников четыре шайбы – 4:1.

Матчем в северной столице России завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Питерский СКА принимал на своем льду финский "Йокерит" и одержал вторую в сезоне домашнюю победу. Осенью армейцы выиграли со счетом 3:2, а теперь забросили в ворота соперников четыре шайбы – 4:1.Команды хорошо изучили друг друга, а поэтому матч начали осторожно. Однако в этой затяжной разведке лучше освоились "красно-синие", которые в середине второго периода забили два гола: отличились Токранов и Ткачев. На 37-й минуте Ткачев сделал счет 3:0. В третьем периоде Контиола было возродил интригу, но гол Кетова в пустые ворота решил исход матча.Другие результаты игрового дня: "Нефтехимик" – "Трактор" – 3:4 Б, "Витязь" – "Динамо" (Минск) – 5:1, ЦСКА – "Сочи" – 6:1.