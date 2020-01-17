В бизнес-залах аэропорта Шереметьево открылись курительные комнаты. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, отметив, что работающие курилки есть пока еще не во всех бизнес-залах.

В бизнес-залах аэропорта Шереметьево открылись курительные комнаты. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, отметив, что работающие курилки есть пока еще не во всех бизнес-залах.Он пообещал, что к лету аэропорт постарается восстановить работу курительных комнат в прежнем объеме. Всего в 2020 году в здании аэровокзала планируется открыть 14 курилок, передает ТАСС.Закон о возврате курительных комнат в здания аэропортов, был принят в конце прошлого года. Теперь курительные комнаты будут иметь непрозрачные стены, также они должны быть оснащены системой вентиляции. Ими смогут воспользоваться пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.