В американском Чикаго двое вооруженных неизвестных открыли огонь по посетителям одной из парикмахерских. В результате нападения ранены пять человек. в том числе, трое несовершеннолетних.

В американском Чикаго двое вооруженных неизвестных открыли огонь по посетителям одной из парикмахерских. В результате нападения ранены пять человек. в том числе, трое несовершеннолетних.Представители местных правоохранительных органов уточнили, что огонь по людям велся с улицы через витрину заведения, передает ТАСС. Состояние получивших ранения оценивается как стабильное. На месте происшествия работают следователи.