Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате были ранены пятеро человек, среди которых трое детей, сообщает СМИ сообщают, ..

Двое неизвестных устроили стрельбу в парикмахерской в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате были ранены пятеро человек, среди которых трое детей, сообщаетСМИ сообщают, что 11-летний мальчик получил ранение в спину, другой 12-летний ребенок был ранен в колено. Еще одна пуля попала в бедро 16-летнему юноше. Все они были госпитализированы и находятся в больнице в стабильном состоянии. Правоохранители не исключают, что заведение могло быть атаковано из расистских побуждений: салон пользовался популярностью среди граждан афроамериканской внешности.Стоит отметить, что в последнее время в США участились случаи стрельбы по мирным гражданам в общественных местах. Такие инциденты нередко происходят в барах и на вечеринках.