Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

Житель Суздальского района предстанет перед судом за незаконное хранение наркотических средств. Полицейские задержали его, когда тот под воздействием наркотиков ехал на велосипеде, сообщает УМВД России по Владимирской области.В начале января сотрудники органов заметили на улице Суздаля мужчину, которые неуверенно ехал на велосипеде. Им показалось, что он находится в состоянии опьянения. Полицейские решили доставить его в отделение полиции, где у задержанного изъяли более 100 грамм смесей, имеющих в составе марихуану.50-летний подозреваемый ранее уже был судим за похожее преступление. В его отношении заведено уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.