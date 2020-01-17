Основные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены.

17 января в управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Владимирской области состоялось совещание по итогам работы в 2019 году. В мероприятии приняли участие руководство областного аппарата и начальники районных подразделений Госавтоинспекции. На совещании были рассмотрены основные недостатки в организации деятельности службы, определены приоритетные направления по сокращению смертности на автомобильных дорогах Владимирской области и обеспечению общественной безопасности.По завершении совещания состоялась пресс-конференция. Начальник управления Александр Новиков начал свое выступление с информации о реализации на территории области национальных проектов. Он отметил, что прошедший год стал первой промежуточной точкой оценки применяемых мер, направленных на достижение показателей, закрепленных в Указе Президента от 7 мая 2018 года №204. В рамках его реализации был разработан региональный проект «Владимирская городская агломерация». В 2019 году на его реализацию выделено 717 млн. рублей, из которых 576 – на реализацию мероприятий на дорогах внутри агломерации и 141 – на дорогах регионального и межмуниципального значения. Выделенные средства освоены в полном объеме. Работы произведены на 47 объектах, при этом 2 – добавлены дополнительно за счет экономии средств.Был разработан и утвержден Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения». В его основу заложены мероприятия по оказанию скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим в ДТП, и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Общий объем выделенных в 2019 году средств по региональному проекту составил более 9 млн. рублей, из них 1,1 – на привитие детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.Несмотря на существующие сложности, принимаемые в 2019 году меры позволили удержаться в рамках прогнозного значения социального риска (число погибших в ДТП людей в прошедшем году меньше на 1,1% (260).Полковник полиции Александр Новиков, отметил, что заложенные в Паспорт регионального проекта «БДД» мероприятия всё же недостаточны, ввиду охвата малого количества детей, с которыми проводится целенаправленная работа. А доля ДТП с участием детей в Ковровском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Александровском районах составляет 31% от всех ДТП с несовершеннолетними до 16-и лет, зарегистрированных на территории области.Руководитель областного управления ГИБДД проинформировал журналистов, что в 2019 году подразделениями ГИБДД в тесном взаимодействии с органами государственной власти принимались меры по улучшению ситуации с аварийностью на территории области. Вопросы состояния аварийности и меры по совершенствованию деятельности дважды рассматривались на заседаниях областной комиссии по безопасности дорожного движения.В целом обстановку с аварийностью на территории Владимирской области по итогам года можно охарактеризовать как стабильную. Принимаемые в прошедшем году меры позволили сократить число дорожно-транспортных происшествий на территории области на 3,4%, погибших – на 1,1% и пострадавших – на 3,3%.Несмотря на общее снижение аварийности в регионе, в десяти районах зафиксирован рост числа происшествий.Проводимая целенаправленная работа по профилактике ДТП с участием водителей в состоянии опьянения дает свои результаты уже не первый год подряд. Количество таких автоаварий в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование уменьшилось на 4,9% (с 325 до 309), однако в ряде районов ситуация с «пьяной аварийностью» по-прежнему сложная.По итогам года отмечается незначительное увеличение количества ДТП с участием пешеходов на 0,4% (с 557 до 559 ДТП), количество погибших в ДТП людей 71 (АППГ-71), количество раненых сократилось на 0,8% (с 513 до 509) человек. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов по инициативе областного аппарата Госавтоинспекции в текущем году проводилась областная профилактическая операция «Пешеход», кроме того, в октябре реализована информационно-пропагандистская кампании «Я хочу жить!».Одной из проблемных точек стал детский дорожно-транспортный травматизм. По итогам года удалось значительно сократить рост количества происшествий (с 17,4% до 4,5%). Всего зафиксировано 277 ДТП, в которых 8 детей погибли (+100% к АППГ) и 319 несовершеннолетних получили травмы (+7,8%). С июля прошлого года сотрудники службы ГИБДД вместе с ПДН, УУП реализовали дополнительные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с преподавателями ЮАШ Владимира осуществлено 27 выездов в районы области, где проведены занятия с более чем двумя тысячами детей с использованием оборудования «Лаборатория безопасности». Не оставалась без внимания родительская общественность. Сотрудники полиции привлекали родителей для проведения социальных кампаний «Внимательный родитель за рулем» и «Родительский патруль».В наступившем году перед службой Госавтоинспекции стоит еще более высокая планка по достижению показателей при реализации национальных проектов.