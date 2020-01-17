В начале совещания заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих вручил отличившимся сотрудникам медали, нагрудные знаки и грамоты...

В актовом зале Управления внутренних дел по Центральному округу г. Москвы состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности УВД по ЦАО за 2019 год.На совещании присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович, начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Викторович Зиновьев, руководители и личный состав УВД по Центральному округу, префект ЦАО г. Москвы Говердовский Владимир Вячеславович, прокурор ЦАО г. Москвы старший советник юстиции Костенецкий Богдан Петрович, начальник СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве подполковник юстиции Добродомов Андрей Викторович, начальник Отдела по ЦАО УФСБ РФ, Межрайонные прокуроры и главы районных управ Центрального административного округа г. Москвы, представители Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев и Вадим Коженов и Общественного совета при УВД по ЦАО Сергей Филиппов, а также представители ветеранского сообщества и народной дружины.В начале совещания заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих вручил отличившимся сотрудникам медали, нагрудные знаки и грамоты.Затем начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Игорь Зиновьев наградил сотрудников почетными грамотами и благодарностями за различные достижения в службе.Также член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Коженов отметил благодарностями сотрудников УВД по ЦАО за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и личную инициативу.Выступая с докладом об итогах деятельности подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве за 2019 год, Игорь Зиновьев отметил: «Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы за 2019 год необходимо отметить, что общими усилиями всех руководителей и сотрудников органов внутренних дел округа задачи, стоявшие перед Управлением, в целом выполнены».В завершение совещания были поставлены задачи и определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по Центральному округу на 2020 год. Также начальник Управления выразил благодарность всему личному составу за службу и личный вклад в работу УВД по ЦАО.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60