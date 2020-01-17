Генерал-майор юстиции Наталья Агафьева поблагодарила сотрудников УВД и пожелала успехов всему руководящему и личному составу УВД в оперативно-служебной деятельности в 2020 году...

В актовом зале УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве 17 января 2020 года состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2019 год.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов, префект Северного административного округа города Москвы Владимир Степанов, помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Евгений Иванов, заместитель начальника УВД — начальник полиции полковник полиции Евгений Подобный, заместитель начальника УВД полковник внутренней службы Владимир Сухоставец, заместитель начальника УВД - начальник СУ полковник юстиции Мария Виноградова, руководитель СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве полковник юстиции Евгений Быков, первый заместитель прокурора САО г. Москвы советник юстиции Кира Калуцкая, член Общественного Совета при УВД Василий Биксей, председатель совета ветеранов УВД Федор Павлич, начальники ОМВД России по районам САО г. Москвы и личный состав УВД.Совещание началось с награждения лучших сотрудников округа за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, начальник УВД полковник полиции Алексей Ионов и префект САО г. Москвы Владимир Степанов вручили полицейским почетные грамоты, ценные подарки и цветы.С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил начальник УВД по САО полковник полиции Алексей Ионов. Он отметил: «Важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел Российской Федерации является противодействие любым формам криминальных проявлений, обеспечение общественного порядка, соблюдение законных прав и свобод граждан. Реализован комплекс мер, позволивших сохранить стабильность оперативной обстановки, удалось не допустить роста общественно-опасных преступных деяний.В течение года при несении службы по охране правопорядка сотрудниками полиции пресечено около пятидесяти тысяч административных правонарушений».Руководитель УВД подчеркнул, что благодаря эффективному использованию мобильных нарядов и профилактической работе, реализации мероприятий по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, уменьшилось количество таких общественно-опасных преступлений, как: убийства, изнасилования, разбои, грабежи, квартирные кражи, угоны, карманные кражи, вымогательство, хулиганство.Также Алексей Ионов отметил, что увеличено количество преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд, в том числе, сотрудниками подразделений УВД. По тяжким и особо тяжким преступлениям положительная динамика и результаты работы в данном направлении сотрудников подразделений УВД улучшились.В числе приоритетных решались задачи по снижению уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых отраслей экономики, хищений и нецелевого использования бюджетных ассигнований, защите финансов, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году пресечено более восьмисот различных экономических преступлений.Благодаря проведенной целенаправленной работе общее количество ДТП сократилось. Уменьшилось число пострадавших в них людей, травматизм среди детей сократился. В течение года в ДТП не погиб ни один ребенок.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева обратила внимание присутствующих на недостатки в оперативно-служебной деятельности отдельных подразделений УВД по САО, указала на необходимость повышения уровня профессионализма руководящего состава подразделений и активизацию взаимодействия между службами УВД.Генерал-майор юстиции Наталья Агафьева поблагодарила сотрудников УВД, имеющих высокие результаты в работе, и пожелала успехов всему руководящему и личному составу УВД в оперативно-служебной деятельности в 2020 году.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29