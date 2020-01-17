В данном совещании принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец...

В актовом зале УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось расширенное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности всех служб и подразделений за 2019 год.В данном совещании принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин, префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков, представители различных ведомственных структур Юго-Западного округа г. Москвы, а также член Общественного совета при ГУ - Петр Шкуматов и Председатель Общественного совета при УВД по ЮЗАО - Олег Забелин.В самом начале перед собравшимися выступил начальник Управления, который отметил, что в 2019 году сотрудники полиции Юго-Западного округа в своей ежедневной работе по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, решали задачи, поставленные перед ними главой государства, министром внутренних дел и руководством ГУ МВД России по г. Москве. Руководитель УВД отметил, что благодаря качественной работе, проведенной в 2019 году, общее количество преступлений сократилось, в том числе по таким видам как разбойные нападения, грабежи, убийства, изнасилования, вымогательства, хищения транспортных средств, кражи личных вещей из квартир.Дополнительно начальник Управления отметил, что благодаря профессиональной работе сотрудников уголовного розыска в 2019 году ими были задержаны и арестованы участники 9-ти различных межрегиональных преступных групп, специализировавшихся на кражах денежных средств с банковских счетов граждан и нанесшие ущерб, в основном пенсионерам, в размере более 15 миллионов рублей. Завершая свой доклад, генерал-майор полиции Юрий Дёмин поблагодарил весь личный состав за их труд и отметил, что благодаря совместным усилиям всех служб и подразделений округ занял лидирующую позицию по оценке ГУ МВД России по г. Москве.Также слова благодарности в адрес полицейских произнес и префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков, который отметил, что сотрудники органов внутренних дел в 2019 году справились со всеми поставленными задачами по охране общественного порядка, не допустив нарушений в период выборов в Московскую городскую думу.Подводя итоги работы полиции за 2019 год, начальник окружного Управления внутренних дел указал на имеющиеся недостатки, обозначил приоритетные задачи на предстоящий год.Далее заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Андрей Понорец вручил медаль МВД России «За боевое содружество» подполковнику полиции Рушану Абдуллину, начальнику отдела уголовного розыска УВД.Также медалью МВД России «За доблесть в службе» были награждены:старший сержант полиции Дмитрий Ганчев, полицейский-водитель взвода отдельной роты ППСП Отдела МВД России по району Тёплый Стан;лейтенант полиции Игорь Федоров, инспектор (ППС) мобильного взвода отдельной роты ППСП Отдела МВД России по району Тёплый Стан.Начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин отметил почетными грамотами, благодарностями и ценным подарком и других отличившихся сотрудников УВД по ЮЗАО.В завершении совещания Андрей Понорец поблагодарил весь личный состав за их труд, пожелал сил, здоровья и карьерного роста и, конечно же, сохранить достигнутые результаты по итогам работы уже за 2020 год.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56