Причиной послужила высокая «пьяная аварийность»

За первые две недели 2020 года во Владимирской области произошло довольно много аварий с участием пьяных водителей. В связи с этим 18 и 19 января ГИБДД проведёт в регионе массовые рейды по проверке водителей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Особо тщательно будут проверять водителей в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах. Однако автомобилистам Ковровского района и Владимира тоже не стоит расслабляться. За 17 дней тут 10 человек погибли и 42 – получили травмы в авариях.