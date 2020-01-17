Певица Валерия на людях сильно приложила своего супруга Иосифа Пригожина. Знаменитость случайно подшутила над продюсером.

Певица Валерия на людях сильно приложила своего супруга Иосифа Пригожина. Знаменитость случайно подшутила над продюсером.Популярный видеоблогер Ида Галич опубликовала новый выпуск своего шоу "Звездные флюИДЫ". Его героями стали многие знаменитости, в том числе и певица Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Галич подошла к ним с вопросом о том, как назвать ребенка.Продюсер не растерялся. Он тотчас же предложил наречь будущее чадо в свою честь. На это блогер отметила, что имя красивое, однако если родится девочка, то оно ей не подойдет. Тогда в разговор вступила Валерия. Она назвала несколько вариантов, но блогеру они не понравились. Галич поинтересовалась, как изменить имя Иосиф на женское."Как сделать из Иосифа девочку?", – задала ведущая вопрос артистке. Валерия сходу выдала: "Жозефина", однако ее супругу это не понравилось. Он принял все на свой счет."Блин, нормально ты меня так приложила", – отреагировал Пригожин. Исполнительница поспешила оправдаться, что о нем речь вообще не шла.Впрочем, Иду это не остановило. Уходя разговаривать с другими звездами шоу-бизнеса, что собрались на вручении премии "ОК", Галич заявила: "Пока, Валерия! Пока, Жозефина!". На это знаменитости лишь посмеялись, нисколько не обидевшись на чувство юмора видеоблогера.16 Янв 2020 в 3:24 PST