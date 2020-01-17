Власти Москвы согласовали проведение шествия 19 января в память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

Власти Москвы согласовали проведение шествия 19 января в память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.Об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Сообщается, что мероприятие, рассчитанное на 500 человек, пройдет от Новопушкинского сквера по Бульварному кольцу через Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, и возложит цветы у дома № 1 на улице Пречистенка, где 19 января 2009 года были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова.По обвинению в совершении данного преступления двое уроженцев Москвы, Никита Тихонов и Евгения Хасис 6 мая 2011 года были приговорены к отбыванию наказания: Тихонов – пожизненно, Хасис – на 18 лет лишения свободы.