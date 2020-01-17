Для того, чтобы ученики комфортно могли добираться до школы, в этом году будет закуплено 10 школьных автобусов

Во Владимирской области к 2023 году откроют 6 новых школ. По информации пресс-службы Белого дома, они появятся не только в крупных городах региона, но и в сельской местности.Уже в 2020 году в Камешково заработает школа на 675 мест и на 132 места в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. А в следующем году образовательное учреждение на 1100 мест появится в микрорайоне Коммунар. В 2022 году планируется открытие школы на 1100 мест в Коврове. В 2023 году школа на 150 мест будет принимать учеников в селе Сновицы Суздальского района, а также школа, рассчитанная на 350 учеников, в Гусь-Хрустальном. Кроме того, уже в 2020 году пройдёт капитальный ремонт зданий ковровской гимназии им. Барсукова.Для того, чтобы ученики комфортно могли добираться до школы, в этом году будет закуплено 10 школьных автобусов, которые распределят между районами.Более того, во Владимирских школах № 31, 39 и 25 отремонтируют спортивные залы и закупят спортивный инвентарь.