Время профилактики: канатная дорога на Ай-Петри закрывается до весны. Как передает служба информации Вести – Севастополь, традиционные работы стартуют после 20 января. Открытие запланировано на конец апреля, более точную дату назовут позже.

Время профилактики: канатная дорога на Ай-Петри закрывается до весны. Как передает служба информации "Вести – Севастополь", традиционные работы стартуют после 20 января. Открытие запланировано на конец апреля, более точную дату назовут позже.Гости и жители полуострова получили возможность использовать дорогу на протяжении всех новогодних праздников, но теперь пришло время профилактических работ. Плановый осмотр всех деталей канатки проводится ежегодно. Тщательно проверяются все канаты, узлы и тросы, вагончики и электроника. Кстати, сеть лет назад в Австрии специально для канатной дороги изготовили новый несущий канат.Канатка Мисхор — Ай-Петри входит в число популярнейших туристических мест в Крыму. Оригинальность ее заключается в очень длинном безопорном пролете — 1670 м. Угол подъема возле гор составляет 46 градусов. Потрясающе красивый вид на Южный берег Крыма привлекает сюда огромное количество людей. А канатный подъем является удобным и быстрым способом подъема на высоту в 1153 метра либо не менее комфортным спуском в район Мисхора.