Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь еще одного человека в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передает Вторым погибшим стал 69-летний ..

Новый тип коронавируса, вызывающего пневмонию, унес жизнь еще одного человека в китайском городе Ухань. Именно там произошла вспышка заболевания, передаетВторым погибшим стал 69-летний мужчина. В настоящее время в городе зафиксировали 41 случай заражения вирусом. В уханьском комитете по здравоохранению отметили, что 12 человек поправились и были выписаны из больницы. Однако еще пятеро людей остаются в медучреждениях в тяжелом состоянии. Остальные заболевшие находятся в стабильном состоянии, сообщает