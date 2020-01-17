Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна внука Никиты Михалкова Андрея Бакова и получила сильные травмы, впервые после происшествия лично прокомментировала случившееся. Она уверяет, что Запрещенных веществ в ее вещах быть не могло, а произошедшее - нелепая случайность.

Модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна внука Никиты Михалкова Андрея Бакова и получила сильные травмы, впервые после происшествия лично прокомментировала случившееся.В своем "Инстаграме" она ответила "фантастам", которые сообщали о том, что в ее вещах были найдены сильнодействующие препараты.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha) 17 Янв 2020 в 3:29 PST"Запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было", — утверждает Ксения, добавляя, что это было подтверждено и врачами. Кроме того, по ее словам, она к этому имеет "крайне негативное отношение", предпочитая им "спорт и вкусную еду".Модель также опровергла появлявшиеся в ряде СМИ сообщения о якобы противоправных действиях по отношению к ней.Она написала, что "Андрей — чудеснейший человек", с которым они гуляли по музеям, и он дарил ей книги.Сам инцидент Пунтус назвала "нелепой случайностью, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь".Девушку без одежды обнаружил дворник утром 11 января под окнами дома в Трехпрудном переулке Москвы. Оказалось, это известная модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука известного режиссера.Девушка получила сильнейшие травмы и сначала была в реанимации, а затем ее перевели в травматологию.Сам Баков, по сообщениям СМИ, сказал, что был нетрезв и спал, а узнал о происшествии лишь когда к нему пришли полицейские.Сообщалось также, что полицейские обнаружили в личных вещах модели сильнодействующий медицинский препарат, но ее коллеги в этом усомнились, отметив, что Ксения всегда пунктуально относилась к своей работе и вряд ли стала бы употреблять подобные вещества.