Москвичи в эти выходные могут бесплатно попасть сразу в несколько городских музеев. Любителей зрелищных шоу ждут ледовые спектакли под открытым небом, а самых отважных - купание в проруби.

Москвичи в эти выходные могут бесплатно попасть сразу в несколько городских музеев. Любителей зрелищных шоу ждут ледовые спектакли под открытым небом, а самых отважных — купание в проруби.Нетронутая природа России — в коллекции фотографий. Вся многогранность и красота пейзажей: высокие горы, бурные реки, бескрайние равнины и зеленые леса. В Гостином дворе открывается Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Кроме выставки уникальных снимков, гостей ждут творческие встречи и научно-популярные лекции. Фестиваль проводится уже в седьмой раз.В Москве продолжается акция "Музейная неделя": десятки экспозиций и выставок с 13 по 19 января работают бесплатно. Для посетителей 17 января вход свободный в музеи-усадьбы "Коломенское", "Измайлово", "Люблино". В субботу приходите в библиотеку "Дом Лосева", а в воскресенье можно заглянуть в дом-музей Марины Цветаевой или мемориальную квартиру Андрея Белого.Зрелищные ледовые шоу в Новопушкинском сквере продолжаются. Сегодня вечером покажут "Царевну-лягушку", в выходные — "Белоснежку". Шедевры классической музыки, сказочные декорации и костюмы, на сцене ледового театра — звезды фигурного катания. Стоимость билетов — 100 рублей. А в свободное от спектаклей время каток открыт для посетителей. Прийти можно со своими коньками или взять напрокат.Крещенских морозов в этом году не будет. Из-за аномально теплой погоды в столице оборудуют только около 40 официальных площадок для купаний — это в два раза меньше, чем обычно. Дело в том, что лед на водоемах слишком тонкий, и выходить на него опасно.Оборудованные купели — традиционно на озере Святом, в Строгинской пойме, Серебряном бору, а также в парке "Останкино", "Сокольниках" и саду имени Баумана. Там будут теплые раздевалки и согревающий чай.