Матчем в Нижнем Новгороде между местным Торпедо и столичным Динамо продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости быстро открыли счет, но в дальнейшем автозаводцы вышли вперед и в игре, проходившей по принципу кто кого догонит сумели победить – 6:4.

Матчем в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и столичным "Динамо" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости быстро открыли счет, но в дальнейшем автозаводцы вышли вперед и в игре, проходившей по принципу "кто кого догонит" сумели победить – 6:4.Гол Шипачева на 1-й минуте игры оказался для хозяев холодным душем и они более половины периода пытались выстроить игру в атаке. Когда же это удалось, то Бочаров и Рэтти с разницей в полторы минуте вывели "Торпедо" вперед. Далее во втором тайме на гол динамовца Яшкина точным броском ответил Аляев.Но Круглов снова привел счет к ничейному и игра засверкала новыми гранями противостояния. В конце второй 20-минутки Бочаров сделал дубль, и нижегородцы снова повели – 4:3. Но в третьем периоде Игумнов восстановил равновесие, которое на 52-й минуте своим вторым голом нарушил Рэтти. В самом конце "Динамо" пошло ва-банк, сняло вратаря, но пропустило шестой гол от Шера.