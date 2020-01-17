Итальянский художник Александро Паломбо устроил оригинальную акцию против домашнего насилия. Он развесил в Милане плакаты с портретами высокопоставленных женщин со следами побоев.

Итальянский художник Александро Паломбо устроил оригинальную акцию против домашнего насилия. Он развесил в Милане плакаты с портретами высокопоставленных женщин со следами побоев, пишет BBC News."Жертвами домашнего насилия" по воле художника стали канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая первая леди США Мишель Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, жена французского президента Брижит Макрон. Надпись на каждом постере гласит: "Просто потому что я женщина". Далее следует текст: "Я – жертва домашнего насилия. Мне меньше платят. Я перенесла операцию на половых органах. У меня нет права одеваться так, как я хочу. Я не могу решать, за кого выйти замуж. Я пережила изнасилование".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo) 25 Ноя 2019 в 1:47 PSTПо словам художника, он хотел обратить внимание общества на "драму, с которой сталкиваются миллионы женщин по всему миру". Он выразил надежду, что его акция привлечет внимание не только общества, но и властей.В интернете работы Паломбо вызвали противоречивую реакцию. Одни пользователи нашли его акцию полезной, другие раскритиковали."Вы могли использовать лица реальных женщин, переживших насилие", – отметил один из подписчиков художника в Instagram.Журналисты Independent попросили художника прокомментировать критические замечания в его адрес. Паломбо объяснил, что использовал портреты известных женщин, потому что проблема домашнего насилия "должна серьезно восприниматься в мире политики"."Это мой призыв к женщинам во власти объединяться и действовать", – отметил он.В 2015 году Паломбо уже проводил подобную акцию. Тогда он изобразил на плакатах "избитых" знаменитостей из мира шоу-бизнеса – певицу Мадонну, актрис Кристен Стюарт и Анжелину Джоли.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от aleXsandro Palombo (@alexsandropalombo) 25 Ноя 2015 в 12:26 PST