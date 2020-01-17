Московская река Яуза сменила цвет на рыже-коричневый. Фотографии странного явления распространились в соцсетях. В Мосводостоке объяснили такие перемены попаданием в русло реки глинистых пород.

Московская река Яуза сменила цвет на рыже-коричневый. Фотографии странного явления распространились в соцсетях.В частности, снимок появился в Facebook на странице "Москва меняется". Сделан он был в районе Лефортово.В "Мосводостоке" уже прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что 14 января "через трубопровод с дождевыми и талыми водами в русло реки поступили песчано-глинистые породы"."Специфические запахи, а также следы веществ, представляющих угрозу для жизни флоры и фауны, не обнаружены", – добавили в организации.По данным "Мосводостока", 16 января вода в реке уже имела обычный цвет. Однако организация вместе с ГПБУ "Мосэкомониторинг" усилили контроль за состоянием данного участка реки.