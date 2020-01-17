Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.Бадаев был задержан в пятницу, 17 января. Ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России. Чиновника уволили в этот же день по собственному желанию, сообщает ТАСС. Под стражей подозреваемый пробудет по 15 марта включительно.Представитель следствия в зале суда озвучил данные, согласно которым летом 2019 года Ринат Бадаев предложил руководителю ООО "Юридическое бюро "Ордер" оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с муниципальным казенным учреждением. "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля". Кроме того, экс-чиновник предложил своевременную приемку к оплате выполненных работ на общую сумму более двенадцати миллионов рублей. При этом Бадаеву должны были передать вознаграждение в размере 10 процентов от вышеназванной суммы.Бывший заммэра Ярославля получил часть денег — 390 тысяч рублей. Оставшиеся средства он не смог получить по независящим от него обстоятельствам, поскольку дальнейшие действия Бадаева контролировались в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности.В четверг, 16 января, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан глава МВД Коми Виктор Половников.