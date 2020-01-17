Заместитель министра по делам гражданского общества Бразилии Роберту Алвим покинет занимаемую должность. Это связано с его цитированием министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Заместитель министра по делам гражданского общества Бразилии Роберту Алвим покинет занимаемую должность. Это связано с его цитированием министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.Официальная публикация пока не готова, но решение об увольнении уже принято. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.В четверг, 16 января, на официальной странице ведомства было размещено видео, на котором Алвим произносит речь практически дословно передающую высказывания Геббельса. В результате этого возник скандал. Спикер нижней палаты бразильского парламента Родригу Майя потребовал увольнения чиновника.Сам экс-министр назвал инцидент риторическим совпадением, при этом он сообщил о готовности покинуть занимаемый пост. Алвим попросил прощения у иудейского сообщества, к которому относится с глубоким уважением.