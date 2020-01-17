Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке является дешевым пиаром. Такое мнение выразил украинский политик Виктор Медведчук. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины такое заявление Гончарук может подать только Верховной раде, а не президенту Владимиру Зеленскому.

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке является дешевым пиаром. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины такое заявление Гончарук может подать только Верховной раде, а не президенту Владимиру Зеленскому."В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра", — заявил Медведчук.Политик считает, что Гончарук и его правительство заслуживают отставки, однако этого, к сожалению, не произойдет.В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что в парламент не поступало заявление от Гончарука. По его словам, "неизвестно, где находится правительство", передает "Интерфакс".Между тем член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Гончарук устраивает Зеленского, и его некомпетентность вряд ли была для президента секретом, хотя тот и подставился с прослушкой. Если бы Зеленского что-то не устраивало в премьере, президент бы заставил Гончарука покинуть пост раньше."Следуя этой логике, наверное, вслед за заявлением об отставке Гончарука должно последовать и заявление об отставке Зеленского — не может же управлять страной человек, который ничего не понимает в экономике и является полным профаном", — сказал РИА Новости Безпалько.По его мнению, Зеленский может не принять отставку или отложить до более удобного момента. Также он может как-нибудь наказать Гончарука. Если же все-таки увольнение премьера состоится, то невозможно предсказать, кто займет его место. Вероятно, это будет какая-нибудь техническая, компромиссная фигура, которая всех устроит и при это будет "таким же профаном в экономике, как и сам Гончарук".