В Улан-Удэ женщина умерла из-за самолечения: она принимала по шесть таблеток парацетамола в день. 24-летнюю пациентку доставили в республиканскую клиническую имени Семашко, однако спасти ее врачам не удалось.

В Улан-Удэ женщина умерла от передозировки парацетамола. 24-летнюю пациентку доставили в республиканскую клиническую имени Семашко, однако спасти ее врачам не удалось."Когда поступила эта пациентка, ей был проведен комплекс мероприятий по антидотной терапии, то есть мы вводили препараты, которые обезвреживают остатки токсического вещества, – рассказали представители медицинского учреждения. – К сожалению, даже такая интенсивная терапия не позволила стабилизировать ее организм".Состояние женщины усугубил целый ряд факторов – в частности, диета, при помощи которой она пыталась похудеть. Неправильное питание нарушило работу ферментной системы печени. Кроме того, ранее пациентка перенесла вирусный гепатит В.Эксперты отмечают, что парацетамол, который принимала женщина, во всем мире признали "лидером" среди лекарств, поражающих печень. Злоупотребление им может вызвать тяжелый некроз. Зачастую заканчиваются такие случаи трансплантацией органов."Максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в нашей стране – 4 грамма или 8 таблеток. Пациентка принимала парацетамол по 3 грамма (6 таблеток) в течение трех дней одновременно с двумя таблетками аспирина и другими препаратами. Это привело к смертельному повреждению печени", – рассказала главный внештатный фармаколог больницы Александра Данчинова. Она настоятельно рекомендовала пациентам соблюдать дозировку и не заниматься самолечением.Парацетамол – один из самых распространенных анальгетиков в мире, обладающий противовоспалительным, жаропонижающим и болеутоляющим эффектом. Он внесен как в список важнейших современных лекарственных средств ВОЗ, однако его доступность и невысокая цена зачастую провоцирует передозировку. Пациенты не всегда знают о том, что планка безопасности у этого препарата очень низкая.