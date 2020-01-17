Накануне в Сети появилась информация о тяжелом заболевании юмориста Михаила Жванецкого. Комедиант высказался о своем диагнозе.

Накануне в Сети появилась информация о тяжелом заболевании юмориста Михаила Жванецкого. Комедиант высказался о своем диагнозе.Сообщалось, что артист находится в больнице Управления делами президента. Медики оценивали его состояние как среднюю тяжесть, однако отмечали, что не все так плохо и шансы есть. Появилась информация даже о том, что Жванецкий узнал о диагнозе под Новый год.Журналисты связались с Михаилом, чтобы узнать, как он себя чувствует, однако вскрылась сенсационная правда. Оказывается, артист в прекрасной форме и вместо лечебного учреждения проводит время в более приятном заведении."Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане", – заявил комедиант в разговоре с корреспондентом издания . Таким образом он опроверг диагноз, однако подчеркнул, что хорошо понимает, откуда растут ноги у появившихся накануне слухов.Уже позже к беседе присоединилась супруга сатирика. Она отметила, что Михаил Михайлович регулярно наблюдается у врачей и заботится о своем здоровье. Комедиант регулярно посещает медицинские учреждения, но исключительно в целях профилактики."Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь", – подчеркнула женщина.