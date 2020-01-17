Летом прошлого года стало известно, что бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова собирается замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III. Оказалось, они тайно уже поженились, но грандиозное торжество, на которое приглашены многие мировые звезды, состоится 18 января в Швейцарии.

Летом прошлого года стало известно, что бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова собирается замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.Сообщалось, что они сочетаются браком еще до конца года, что и произошло несколько месяцев назад. Однако в прессе это не афишировалось: в октябре пара просто расписалась во французской мэрии.Многие недоумевали: неужели не будет по этому поводу пышных торжеств? Ведь и 38-летняя Дарья – женщина очень состоятельная, и ее 34-летний жених — наследник знаменитой греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов.Оказывается, торжество все-таки планируется. Причем, грандиозное. На швейцарский горнолыжный курорт Санкт-Мориц, как пишет Daily Mail, уже начали съезжаться знаменитости, приглашенные на празднование.Среди них и некоторые представители королевской семьи Великобритании, и многие звезды Голливуда – в частности, Гвинет Пэлтроу и Лив Тайлер, знаменитые спортсмены, супермодели и дизайнеры.По слухам, на торжество может приехать и дочь президента США Иванка Трамп с супругом. Словом, свадьба ожидается поистине звездной.Западная пресса пишет, что торжество, намеченное на 18 января, обойдется более чем в 6 миллионов долларов, а пройдет оно в пятизвездочном отеле Kulm St. Moritz, который принадлежит семье Ставроса Ниархоса III.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Kulm Hotel St. Moritz (@kulmhotel) 18 Окт 2019 в 5:30 PDTО женихе известно, что официально он женат до сих пор не был, но сообщалось, что греческий миллиардер ранее встречался с такими мировыми знаменитостями, как Пэрис Хилтон, актрисами Линдси Лохан и Мэри-Кейт Ольсен, а также моделью Джессикой Харт.Ее Ставрос оставил ради Дарьи Жуковой, с которой и пошел под венец.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Dasha Zhukova (@dasha) 31 Окт 2019 в 5:16 PDTКак пишет "КП", пара активно проводит время: они вместе справлялись по Амазонке, катались на лыжах в Альпах, совершали велопробег по Хорватии, наряжались в карнавальные костюмы, отмечая Хэллоуин в Нью-Йорке.