Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности защиты своего подзащитного от обвинений в подстрекательстве к мятежу. Он сказал об этом в комментарии американскому изданию.

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани раскрыл подробности защиты своего подзащитного от обвинений в подстрекательстве к мятежу. Он сказал об этом в комментарии американскому изданию.Дональд Трамп сейчас является одной из наиболее обсуждаемых фигур на мировом политическом поле. Пока еще действующего американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.Из-за действий сторонников партии республиканцев Трампу грозит импичмент. Адвокат политика Руди Джулиани рассказал, какую стратегию он планирует использовать в интересах подзащитного.По словам юриста, в его распоряжении находятся доказательства того, что во время президентских выборов были фальсификации. Джулиани намерен предоставить их суду. Кроме того, адвокат убежден, что сторонники Трампа восприняли его слова о мошенничестве как прямой призыв к действию. Если удастся доказать, что штурмовавшие Капитолий люди действовали исключительно из своих собственных соображений, то политику ничего не грозит.Джулиани отметил, что есть разные мнения насчет того, как президент должен подойти к своему второму импичменту. Сам адвокат полагает, что ему следует закрыть процесс как незаконный.Адвокат добавил, что в законе есть любопытная "лазейка", которой может воспользоваться Трамп. Дело в том, что президент имеет право помиловать самого себя, поскольку конституция не определяет лиц, которых можно или нельзя помиловать.