В прошлом году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). В 2021-ом уйти на заслуженный отдых можно только на год позже. Постепенное повышение пенсионного возраста связано с реформой, принятой несколькими годами ранее. Но российское законодательство разрешает некоторым категориях граждан выйти на пенсию на два года раньше.

В прошлом году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). В 2021-ом уйти на заслуженный отдых можно только на год позже. Постепенное повышение пенсионного возраста связано с реформой, принятой несколькими годами ранее. Но российское законодательство разрешает некоторым категориях граждан выйти на пенсию на два года раньше.Речь идет о многодетных матерях и людях предпенсионного возраста, которые потеряли работу. Именно они могут выйти на пенсию в 2021 году досрочно.Так, женщина, которая воспитывает троих детей, имеет право на пособие и льготы в 50 лет. Мать четверых детей сможет выйти на пенсию на четыре года раньше, а троих – на три, но не раньше 55 лет. Также отмечается, что женщина должна иметь трудовой стаж продолжительностью не менее 15 лет.Если в семье есть ребенок с инвалидностью, то родители – как женщина, так и мужичина – могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно. Что касается трудового стажа, то в этом случае также имеется условие. Женщина должна иметь трудовой стаж продолжительностью не менее 15 лет, а мужчина – не менее 20.Мужчинам предпенсионного возраста, лишившимся работы из-за сокращения или закрытия предприятия, необходимо обратиться в центр занятости, чтобы получить справку о том, что они не смогли трудоустроиться. После этого при наличии трудового стажа в 25 лет можно выйти на пенсию в 2021 году на два года раньше общеустановленного возраста.