Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На 17 января на территории Владимирской области зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекции.39 случаев подтверждено в самом областном центре, 15 случаев - в Гусь-Хрустальном, 16 случаев - в Муромском, 11 случаев - в Юрьев-Польском. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Все пациенты находятся под врачебным наблюдением. Специалисты определили круг контактных лиц, их также проверяют на инфекцию.Общее число заболевших с начала пандемии - 21 352 человека.«Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь», - напоминают в ведомстве.