Журналисты активно следят за возвращением оппозиционного политика Алексея Навального в Россию. Обозревателям удалось заметить любопытный нюанс, касающийся транспортировки блогера в ..

Журналисты активно следят за возвращением оппозиционного политика Алексея Навального в Россию. Обозревателям удалось заметить любопытный нюанс, касающийся транспортировки блогера в Берлине.По данным телеграм-канала Mash, Навального привезли к самолету на черной Audi с мигалками. Кроме того, стало известно о том, что блогера сопровождала правительственная машина, а также экипаж полиции.Стоит отметить, что Навальный уже находится на борту самолета. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, вместе с ним в Москву следует большое число журналистов. на борт.