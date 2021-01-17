В 33 регионе резко похолодало. Сегодня ночью синоптики прогнозируют до - 28 градусов. В такую погоду велик риск обморожения.

Чаще всего от холода страдают нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях – к необратимым нарушениям. В группе риска дети и пожилые люди. Хронические заболевания сосудов ног, курение, злоупотребление алкоголем - все это провоцирует обморожение.Первые признаки холодовой травмы: онемение, покалывание и покраснение кожи.Спастись от обморожения поможет теплая, но не горячая вода. Обмороженные кисти быстро отогреются под мышками. В более серьёзных случаях, если кожа уже побелела, стоит обратиться к врачу.Вопреки расхожему мнению, растирание снегом не помогает при обморожении, а только ухудшает ситуацию. То же самое касается и алкоголя. Не следует использовать для согревания электрические грелки и открытый огонь. Это может привести к ожогу.Одежду для прогулок на морозе лучше выбирать свободную и надевать ее в несколько слоев.Морозы продлятся в 33 регионе до середины следующей недели. К выходным потеплеет до -1.