Завтра, 18 января, в 33 регионе стартует кампания по выборочному наблюдению доходов населения и участия в сопрограммах.

Завтра, 18 января, в 33 регионе стартует кампания по выборочному наблюдению доходов населения и участия в сопрограммах.Цель Росстата - получить информацию о фактическом уровне жизни россиян. В исследовании примут участие 60 тысяч семей из всех регионов.Во Владимирской области опросят представителей 756 домохозяйств, (532 – в городах и 224 – в сельской местности). Опрос пройдет во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Карабанове, Киржаче, Коврове, Кольчугине, Меленках, Муроме, Покрове, Радужном и Юрьеве-Польском, в посёлках Головино Судогодского района и Ставрово Собинского района, в сёлах Клязьминский Городок Ковровского района и Павловское Суздальского района, в деревнях Верхоунжа Меленковского района, Нечаевская Гусь-Хрустального района, Паустово Вязниковского района, Пекша Петушинского района и Савково Муромского района.Попавших в выборку спросят о составе семьи, источниках дохода, образовании, социальном обеспечении, трудовой деятельности.Кампания продлится до 19 февраля.Фото - pixabay.com