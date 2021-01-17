Российский сенатор Алексей Пушков высказался о кадровых назначениях в американской администрации. По его словам, во внешнеполитической сфере Джо Байден будет опираться на команду экс-президента США Барака Обамы.

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о кадровых назначениях в американской администрации. По его словам, во внешнеполитической сфере Джо Байден будет опираться на команду экс-президента США Барака Обамы.Политолог заявил, что новоизбранный президент не собирается дистанцироваться от Украины. Напротив, Джо Байден задействует страну как "один из козырей" против России. В частности, активизируется взаимодействие двух стран в военной сфере. Скорее всего, США усилят поддержку украинских вооруженных сил.Пушков допустил, что новая администрация будет финансировать строительство военной базы на территории Украины. Сенатор напомнил, что во время недавнего выступления лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил о появлении двух военных баз: одной на Черном море, второй – на Азовском. Вполне возможно, что одну из них впоследствии будет контролировать Америка.Кроме того, появилась информация о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине наступательное и оборонительное оружие. "Это тоже возможно", – отметил Пушков в разговоре с корреспондентом "Украина.ру". По словам политолога, одним из основных направлений администрации Байдена станет давление на Россию из-за Незалежной.Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Церемония пройдет в вашингтонском Капитолии, возле которого 6 января прошли массовые беспорядки. Сторонники действующего президента подрались с охраной и взяли здание штурмом. В результате погибли пять человек, включая одного офицера полиции.