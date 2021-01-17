В прошедшие новогодние каникулы во Владимирской области произошли дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали граждане, катавшиеся на надувных подушках.

За прошедшие новогодние каникулы во Владимирской области произошло два дорожно-транспортных происшествия при катании на надувных подушках-тюбингах. В Киржачском районе водитель мотоцикла осуществлял буксировку тюбинга. При прохождении поворота «ватрушку» вынесло за пределы проезжей части, в результате чего произошел наезд на дерево, находящийся на тюбинге 18-летний молодой человек получил травмы. Во Владимире водитель автомобиля «Фольксваген», 1975 года рождения, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения, который на тюбинге скатился с горы на проезжую часть. В результате ДТП подросток получил травмы.Госавтоинспекция Владимирской области предупреждает об опасности катания на «ватрушках», санках и других приспособлениях, прикрепленных к автомобилям или вблизи проезжей части.Катание на тюбингах, санках и других средствах допускается только на специально обустроенных для этого трассах! Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено!Тюбинги могут развивать скорость до 80 километров в час. Сидящий в них человек, в основном, не может маневрировать движением. В следствие этого - высокий риск травматизма. Чтобы свести к минимуму получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:- перед катанием проверить целостность дна, швов, наличие ручек для держания во время движения и закрытого клапана для надувания тюбинга;- использовать тюбинги только на специально подготовленных трассах;- при катании ни в коем случае не привязывать трос тюбинга к транспортному средству;- выбирать не крутые горки;- перед выездом, убедиться, что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья.Если катающийся окажется на проезжей части, то он становиться участником дорожного движения. За нарушение ПДД РФ предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения).За подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. На него может быть наложен административный штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а если человек погибает, то водителю может грозить уголовная ответственность.