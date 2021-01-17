Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию после нескольких месяцев пребывания в Германии. Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию после нескольких месяцев пребывания в Германии. Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево.Самолет авиакомпании "Победа" с блогером приземлился в аэропорту в 20:13 по московскому времени. На паспортном контроле Навальный был задержан сотрудниками полиции.Ранее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве сообщили, что намерены задержать Навального по прибытии в столицу. Он будет находиться под стражей до решения суда о замене условного срока на реальный.В ведомстве напомнили, что осужденный на условный срок блогер находится на учете, ему назначен испытательный срок – он обязан являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц. Однако последний год Навальный не явился на регистрацию минимум шесть раз.В конце декабря 2020 года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В Следственном комитете России полагают, что Навальный собрал 588 миллионов рублей пожертвований, из которых 356 миллионов потратил на личные цели.Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому представлено не было, от сотрудничества с Москвой Берлин уклонился.