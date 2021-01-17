Сегодня днем загорелся нежилой дом в Гусь-Хрустальном.

Сегодня днем загорелся нежилой дом в Гусь-Хрустальном.Сообщение о возгорании по адресу г. Гусь-Хрустальный, ул. Северная, д.15 в ГУ МЧС по Владимирской области поступило в 12:17.К моменту тушения уже горели первый и второй этаж дома. Пожарные не дали распространиться огню по зданию и ликвидировали пожар на площади 204 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 11 человек с помощью 3 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.Фото с сайта ГУ МЧС России по Владимирской области.