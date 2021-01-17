За 12 месяцев к волонтёрам поступило 352 заявки об исчезновении 406 жителей региона, среди которых 38 детей.

В Костромской области подвели итоги деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в 2020 году. За 12 месяцев к волонтёрам поступило 352 заявки об исчезновении 406 жителей региона, среди которых 38 детей.Если сравнивать с 2019 годом, то наблюдается рост обращений. В 2019 добровольцы зарегистрировали 346 заявок на поиск 380 человек.В прошедшем году ПСО «Лиза Алерт» нашёл живыми 356 костромичей, в том числе 38 детей. Погибшими найдено 28 человек, а 22 до сих пор в розыске.В лидерах по пропажам – август - 96 человек. На втором месте июль – 81, третье занял сентябрь – 64 человека. Большинство людей заблудились в лесу.