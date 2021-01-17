С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 265 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 205 пациентов. В стационарах лежит 631 человек, из них 311 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2487 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 152 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух жителей с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 51 костромичу. Шесть новых пациентов прибавилось в Шарье, пять – в Макарьевском районе. По четыре заразившихся выявлено в Буйском и Нерехтском районах, ещё трое - в Красносельском и два - в Судиславском районах. По одному инфицированному зарегистрировано в Волгореченске, Солигаличе, Кологриве, Пыщуге, Павино, Межевском, Мантуровском, Галичском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 265 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 205 пациентов. В стационарах лежит 631 человек, из них 311 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2487 заболевших.