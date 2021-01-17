Рецензию на книгу написала известная писательница, телеведущая, литературный критик Татьяна Толстая.

Рецензию на книгу написала известная писательница, телеведущая, литературный критик Татьяна Толстая.Юрий Каракур родился во Владимире, здесь же в 2005 году окончил филологический факультет тогдашнего педуниверситета. Живет в Москве, преподает литературу.Юрий Каракур давно известен интернет-читателям. Отрывки из книги «Фарфор» печатали на своих сайтах «Сноб» и «Такие дела». Творчество автора оценила популярная писательница Наринэ Абгарян. В минувшем году Юрий Каракур стал обладателем Гран-при премии «Рукопись года».«Фарфор» - первая «самостоятельная» бумажная книга автора, до этого он печатался только в сборниках.Как пишет сам Юрий Каракур, «это книга о детстве, о бабушке, о старушках-соседках на улице Михалькова в Юрьевце, о мебели, о платьях, о смертях, о поезде, о колорадских жуках, о помаде, о бусах, о старых фотографиях» .Фото - страница пользователя Lena Dudukina в Facebook