Площадь возгорания составила 225 квадратных метров.

В 04:37 17 января в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. в Суздале на улице 1-ой Красноармейской горел дом №8.Пожарные, прибывшие на место происшествия, не дали распространиться огню на первый этаж и потушили возгорание на площади 225 квадратных метров.В результате сгорела кровля, внутренняя отделка, мансарда и второй этаж жилого дома.Как уточняет пресс-служба МЧС, погибших и пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекалось 7 единиц техники и 23 человека личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.