Выгорел второй этаж частного дома. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Суздале поступило в региональное ГУ МЧС России сегодня в 04:37. Горел частный жилой дом по адресу: ул. 1-ая Красноармейская, 8.На место выехали пожарно - спасательные расчеты. В доме к этому моменту уже было сильное задымление. Пожарные не дали распространиться огню на первый этаж и ликвидировали пожар на площади 225 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество мансарды и второго этажа дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 23 человека и 7 единиц техники. Причина пожара выясняется.Фото с сайта ГУ МЧС России по Владимирской области.