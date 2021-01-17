Город стал одним из победителей областного конкурса благоустройства.

Город стал одним из победителей областного конкурса благоустройства.За второе место в конкурсе от областного департамента ЖКХ город Вязники получил 2,5 миллиона рублей. Средства пойдут на строительство прогулочной зоны и смотровой площадки на улице Крутая Гора. Об этом сообщает портал «Вязники.РФ». Место для строительства выбрано неслучайно. Местные жители давно жалуются на старую лестницу , по ней опасно ходить, особенно зимой. Кроме того, в этой части город открывается вид на исторический центр. По замыслу проектировщиков, новое городское пространство понравится не только вязниковцам, но и туристам.Фото с сайта «Вязники.РФ»