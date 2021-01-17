Лекция «Почему искусство стало современным: краткий экскурс от палеолита до наших дней» пройдет сегодня в центре современной культуры «Флигель».

Лекция «Почему искусство стало современным: краткий экскурс от палеолита до наших дней» пройдет сегодня в центре современной культуры «Флигель».За отведенные на лекцию два часа слушатели познакомятся с историей искусства , рассмотрят работы Мане, Дюшана, Магритта, Уорхола, узнают, что такое саунд-арт, перфоманс и хэппенинг, и определят, какое место отводили зрителю художники разных эпох.Лектор - художник Анна Лялина. Начало 17 января в 17.00. Адрес ЦСК «Флигель»: Владимир, ул. Девическая, 8Фото - группа ЦСК "Флигель" "ВКонтакте".