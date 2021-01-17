Они легко дадут фору современным авто. Если не в скорости, то в элегантности совершенно точно. В гараже у Александра Облетова машины-легенды.

Они легко дадут фору современным авто. Если не в скорости, то в элегантности совершенно точно.В гараже у Александра Облетова машины-легенды. И у каждой уникальная история!Александр Облетов, реставратор ретроавтомобилей : "Сейчас три автомобиля: ГАЗ-69 , "Фольксваген-жук" и ЗИМ 1955 года. Ну, "Фольксваген-жук" у меня уже лет 12. Сын гулял в городе и увидел гору снега. Ну, что-то интересное! Пришел и сказал, что "Фольксваген-жук" у дома стоит. Поехали и нашли этого человека. Я его выпросил, и он мне продал".Заниматься реставрацией ретроавтомобилей Александр начал 15 лет назад. На ремонт старенькой "Волги" потребовалось три года. Из-за кризиса автомобиль пришлось продать. Но любовь к ГАЗ-21 никуда не ушла. Сейчас помогает реставрировать знакомому. Каждую деталь мастер тщательно прочищает и восстанавливает. От сидений до двигателя.Александр Облетов, реставратор ретроавтомобилей : "Я собственных "Волг" восстановил где-то 4. Предпоследняя "Волга", которую я восстановил, она уехала в Испанию. Сейчас катается в Испании. Потом еще одну восстановил. Эту третью восстанавливаю чужим людям. Просто все знают, что восстанавливаю неплохо. Делаю все как для себя".Уникальный образец отечественного автопрома - ЗИМ 1955 года выпуска - особая любовь Александра. Модель представительского класса. Этот красавец весит почти три тонны и вмещает до шести пассажиров. В те времена ЗИМ стал единственной моделью такого класса, который вышел в открытую продажу. Правда, цена в 40 тысяч рублей делала машину практически недоступной для потребителей. Тогда в народ и попал ГАЗ-69 - легенда Советского Союза. Но в истории он остался все-таки военным автомобилем. И такие тоже есть в коллекции Александра.Александр Облетов, реставратор ретроавтомобилей : "Собран он практически на 95 или 98 процентов оригинал, но есть некоторые запчасти, которые уже не найти. А так практически все: стеклышки, оптика. Везде написано, что сделано в СССР".По словам реставратора, все его машины на ходу. Каждый год Александр старается показывать их на различных выставках. А при полном параде в День Победы его ГАЗики проезжают по улицам Владимира. В планах дальнейших - пополнении коллекции. Александр хочет отреставрировать уже свою "Волгу" и надеется, что когда-нибудь в его гараже появится известная "Чайка".Юлия Болдина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".