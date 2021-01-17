16 января - день рождения легендарной "Чайки". Советский автомобиль мечты начали выпускать в этот день в 1959. Были ли в нашем загсе авто-ласточки?

16 января - день рождения легендарной "Чайки". Советский автомобиль мечты начали выпускать в этот день в 1959.На "Чайках" изначально ездили министры, первые секретари обкомов.Ну и какая свадьба без "Чайки"? Интересно, были ли в нашем загсе авто-ласточки? Спросим у Галины Карташовой.Галина Карташова, завотделом ЗАГС администрации г. Владимира: "В нашем загсе никогда не было «Чайки». Мы не удостоились такой чести. Но у нас новобрачные могли заказать услуги водителя этой машины, так как с нами очень плотно работал «Универбыт». Поэтому «Чайка» все же была доступна. И она была очень востребована, несмотря на высокую цену за аренду".