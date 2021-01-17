На бесплатно предоставленных территориях построен всего 221 жилой дом. Разрешение получено ещё на 792.

К 1 января во Владимирской области проживает 12 573 многодетных семьи, из которых 4116 обеспечены бесплатной землёй для строительства жилья. Ещё 309 ячеек общества стоят в очереди. Об этом СМИ региона рассказал замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Валерий Патанин.Абсолютное большинство владимирцев, получающих наделы, не помышляют о стройке. По информации обладминистрации, 3103 семьи не осваивают участки, а на выделенных территориях построен всего 221 жилой дом. Разрешение получено ещё на 792.Основная причина сложившейся ситуации – отсутствие у многодетных средств для жилищного строительства. Часто семьи просто перепродают доставшиеся от государства блага. Однако случается, что владимирцам передают территории непригодные для возведения домов. В департаменте признали, что не ко всем участкам есть возможность провести газ.«Эта проблема быстро не решится. Добавлю, что череди практически ликвидированы в Коврове, Радужном, Вязниковском и Гороховецком районах», - отметил Валерий Патанин.Во Владимире земли дожидается 71 семья. В Александровском районе – 47, Муромском – 44, Судогодском – 39.