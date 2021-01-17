Обильные снегопады - продолжатся.

В воскресенье, 17 января, во Владимирской области синоптики прогнозируют похолодание. Днём до −17 градусов, а ночью до −23, местами до -25.В регионе продолжатся снегопады. Северо-западный ветер усилится до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Начало новой недели ознаменуется морозами −23 днём и до −30 в ночное время суток. При этом к концу семидневки во Владимирскую область придёт оттепель. К пятнице во Владимире передают до -4, а по области до 0 градусов Цельсия.